Đurđica rasturila zdravim namirnicama, no bilo je sitnih zamjerki: 'Falilo mi je octa u salati'

Pripravu večere domaćica je započela desertom naziva 'Bezglutenska radost'. "Brašno gdje nema glutena, s bobičastim voćem", komentirala je Ljubica. "Mogle bi biti i koštice u nekom smislu u desertu. Probat ću, nadam se da će biti dobro", otkrio je Josip. Đurđica je spravila bezglutensko tijesto i kremu te dodala puno voća. Nakon što je spravila zdravi kolač, Đurđica se okrenula 'Lončiću i poklopčiću'. "To bi mogao biti jedan dobar gulaš", pretpostavila je Ljubica. Uskoro je Đurđica otkrila da će za glavno jelo napraviti pileći ragu s tri vrste gljiva - uz košarice od kruha. "Svi volimo piletinu, to bi moglo biti super", dodao je Adrian. Za predjelo, Đurđica je spravila 'Domaću rapsodiju'. "To me vuče na kukuruzno brašno i bukovače", pretpostavila je Mirjana. Uskoro je domaćica otkrila da radi zlevanku s maslacem kojeg sama radi. Nakon priprave večere, Đurđica se okrenula pripremi za aperitiv i dolazak gostiju.