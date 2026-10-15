Ekatarina gošće 'Večere za 5' dočekala s pjesmom, u nošnji i s narodnim pićem: 'Kao da sam došla u Rusiju'

Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49) iz Čakovca odlučila je svojim gošćama u 'Večeri za 5' približiti rusku kulturu i tradiciju. Za svoju je večeru najavila dašak Rusije, a već pri samom dolasku gošće su se uvjerile da je domaćica ozbiljno shvatila svoje obećanje.
Ekatarina je diplomirana pravnica podrijetlom iz Rusije, a već 18 godina živi u Čakovcu, kamo ju je dovela ljubav. Svoje je korijene odlučila predstaviti i kroz večeru pa je protukandidatkinje dočekala odjevena u tradicionalnu rusku narodnu nošnju.
Kako bi doček bio potpun, gošće je ponudila i ruskim narodnim pićem, a čak su i nazdravile na ruskom jeziku uz poznati uzvik: "Na zdorovje!"
Njezin trud nije prošao nezapaženo, a posebno je oduševljena bila Marija, koja je imala osjećaj kao da je na trenutak otputovala u Rusiju.
"Kao da sam došla u Rusiju. Ekatarina se obukla u svoju tradicionalnu nošnju i jako nas je lijepo dočekala", komentirala je Marija.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.