Ekatarina gošće 'Večere za 5' dočekala s pjesmom, u nošnji i s narodnim pićem: 'Kao da sam došla u Rusiju'

Da će njezina večera u 'Večeri za 5' biti u znaku ruske tradicije, Ekatarina Aleksandrovna Gričkević najavila je već ranije, a svoje je obećanje počela ispunjavati čim su joj gošće stigle na vrata. Dočekala ih je u tradicionalnoj ruskoj nošnji, s pjesmom i narodnim pićem

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Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49) iz Čakovca odlučila je svojim gošćama u 'Večeri za 5' približiti rusku kulturu i tradiciju. Za svoju je večeru najavila dašak Rusije, a već pri samom dolasku gošće su se uvjerile da je domaćica ozbiljno shvatila svoje obećanje.

icon-expand icon-close icon-close Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Ekatarina je diplomirana pravnica podrijetlom iz Rusije, a već 18 godina živi u Čakovcu, kamo ju je dovela ljubav. Svoje je korijene odlučila predstaviti i kroz večeru pa je protukandidatkinje dočekala odjevena u tradicionalnu rusku narodnu nošnju. Kako bi doček bio potpun, gošće je ponudila i ruskim narodnim pićem, a čak su i nazdravile na ruskom jeziku uz poznati uzvik: "Na zdorovje!"

icon-expand Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL