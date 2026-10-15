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Večera za 5

Ekatarina iz 'Večere za 5' u kostimu Baba Roge: 'Kao i svaka žena, imam u sebi kapljicu zločestoće'

Gledatelji 'Večere za 5' Ekatarinu Aleksandrovnu Gričkević već su upoznali kao veselu i raspjevanu kandidatkinju, no ona ima još jednu zanimljivu strast – kostimiranje! Među brojnim kostimima posebno joj je prirastao srcu onaj Babe Roge. Otkrila je i zašto!

RTL.hr
15.10.2026 18:00

Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49) iz Čakovca tijekom ovotjedne 'Večere za 5' pokazala je da joj zabave i dobrog raspoloženja ne nedostaje. Osim što rado zapjeva i zapleše, velika su joj ljubav i kostimi, a otkrila je i u kojem se izdanju najviše voli pojaviti.

Ekatarina, Večera za 5
Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Ekatarina je podrijetlom iz Rusije, a već 18 godina živi u Hrvatskoj. Aktivna je u udruzi ruskog govornog područja koja se bavi plesom, glazbom i obrazovanjem, a kroz njezin rad ima priliku sudjelovati u brojnim manifestacijama i predstavama. Upravo su kostimi neizostavan dio tih nastupa.

"Volim izmamiti osmijeh, da se ljudi smiju. Ne sramim se biti smiješna", iskreno je priznala Ekatarina, kojoj je najvažnije svojim nastupima razveseliti druge.

Ekatarina, Večera za 5
Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Tijekom godina imala je priliku odjenuti različite kostime i utjeloviti brojne likove, no jedan joj je ipak posebno drag. Riječ je o kostimu Babe Roge, za koji kaže da savršeno prikazuje jednu stranu njezine osobnosti.

"Kostim Babe Roge pokazuje moju malo zločestu stranu. Kao i svaka žena, imam u sebi kapljicu zločestoće", otkrila je kroz smijeh.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 ekatarina
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