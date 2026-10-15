Ekatarina iz 'Večere za 5' u kostimu Baba Roge: 'Kao i svaka žena, imam u sebi kapljicu zločestoće'

Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49) iz Čakovca tijekom ovotjedne 'Večere za 5' pokazala je da joj zabave i dobrog raspoloženja ne nedostaje. Osim što rado zapjeva i zapleše, velika su joj ljubav i kostimi, a otkrila je i u kojem se izdanju najviše voli pojaviti.
Ekatarina je podrijetlom iz Rusije, a već 18 godina živi u Hrvatskoj. Aktivna je u udruzi ruskog govornog područja koja se bavi plesom, glazbom i obrazovanjem, a kroz njezin rad ima priliku sudjelovati u brojnim manifestacijama i predstavama. Upravo su kostimi neizostavan dio tih nastupa.
"Volim izmamiti osmijeh, da se ljudi smiju. Ne sramim se biti smiješna", iskreno je priznala Ekatarina, kojoj je najvažnije svojim nastupima razveseliti druge.
Tijekom godina imala je priliku odjenuti različite kostime i utjeloviti brojne likove, no jedan joj je ipak posebno drag. Riječ je o kostimu Babe Roge, za koji kaže da savršeno prikazuje jednu stranu njezine osobnosti.
"Kostim Babe Roge pokazuje moju malo zločestu stranu. Kao i svaka žena, imam u sebi kapljicu zločestoće", otkrila je kroz smijeh.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.