Ekatarina iz 'Večere za 5' u kostimu Baba Roge: 'Kao i svaka žena, imam u sebi kapljicu zločestoće'

Gledatelji 'Večere za 5' Ekatarinu Aleksandrovnu Gričkević već su upoznali kao veselu i raspjevanu kandidatkinju, no ona ima još jednu zanimljivu strast – kostimiranje! Među brojnim kostimima posebno joj je prirastao srcu onaj Babe Roge. Otkrila je i zašto!

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Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49) iz Čakovca tijekom ovotjedne 'Večere za 5' pokazala je da joj zabave i dobrog raspoloženja ne nedostaje. Osim što rado zapjeva i zapleše, velika su joj ljubav i kostimi, a otkrila je i u kojem se izdanju najviše voli pojaviti.

icon-expand icon-close icon-close Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Ekatarina je podrijetlom iz Rusije, a već 18 godina živi u Hrvatskoj. Aktivna je u udruzi ruskog govornog područja koja se bavi plesom, glazbom i obrazovanjem, a kroz njezin rad ima priliku sudjelovati u brojnim manifestacijama i predstavama. Upravo su kostimi neizostavan dio tih nastupa. "Volim izmamiti osmijeh, da se ljudi smiju. Ne sramim se biti smiješna", iskreno je priznala Ekatarina, kojoj je najvažnije svojim nastupima razveseliti druge.

icon-expand Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL