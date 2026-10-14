Ekatarina zapjevala na ruskom i iznenadila kandidatkinje 'Večere za 5': 'Jeste razumjele da je ovo bio Zdravko Čolić?'

Da je Ekatarina zadužena za dobru atmosferu u 'Večeri za 5', pokazala je već nekoliko puta, a na Blaženkinoj večeri ponovno je zapjevala. Ovoga puta odabrala je pjesmu na ruskom jeziku, a kada je otkrila tko je izvodi, ostale kandidatkinje nisu mogle sakriti iznenađenje

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Ekatarina tijekom cijelog tjedna u 'Večeri za 5' zabavlja svoje protukandidatkinje, a ni na večeri kod Blaženke Mikec iz Preloga nije propustila priliku za pjesmu. Ovoga puta zapjevala je na ruskom jeziku, no ostale gošće nisu ni slutile da je riječ o pjesmi Zdravka Čolića. Dok su čekale desert, Ekatarina je odlučila još jednom pokazati svoje pjevačke sposobnosti i zapjevati na ruskom. Iako je pjesma njezinim protukandidatkinjama zvučala nepoznato, zapravo je bila riječ o pjesmi poznatog pjevača Zdravka Čolića. Naime, manje je poznato da je Čolić svojedobno snimao i na ruskom jeziku. Početkom 80-ih za rusko tržište snimio je tri pjesme koje je objavila tamošnja diskografska kuća Melodija.

icon-expand icon-close icon-close Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Baš kad je Ekatarina završila svoj nastup, domaćica Blaženka stigla je s desertom. "To smo razumjele da je desert", komentirala je jedna od gošći. No, Ekatarina je za svoje protukandidatkinje imala još jedno iznenađenje. "A jeste razumjele da je ovo bio Zdravko Čolić na ruskom?" upitala ih je.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL