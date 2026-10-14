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Večera za 5

Ekatarina zapjevala na ruskom i iznenadila kandidatkinje 'Večere za 5': 'Jeste razumjele da je ovo bio Zdravko Čolić?'

Da je Ekatarina zadužena za dobru atmosferu u 'Večeri za 5', pokazala je već nekoliko puta, a na Blaženkinoj večeri ponovno je zapjevala. Ovoga puta odabrala je pjesmu na ruskom jeziku, a kada je otkrila tko je izvodi, ostale kandidatkinje nisu mogle sakriti iznenađenje

RTL.hr
14.10.2026 20:00

Ekatarina tijekom cijelog tjedna u 'Večeri za 5' zabavlja svoje protukandidatkinje, a ni na večeri kod Blaženke Mikec iz Preloga nije propustila priliku za pjesmu. Ovoga puta zapjevala je na ruskom jeziku, no ostale gošće nisu ni slutile da je riječ o pjesmi Zdravka Čolića.

Dok su čekale desert, Ekatarina je odlučila još jednom pokazati svoje pjevačke sposobnosti i zapjevati na ruskom. Iako je pjesma njezinim protukandidatkinjama zvučala nepoznato, zapravo je bila riječ o pjesmi poznatog pjevača Zdravka Čolića. Naime, manje je poznato da je Čolić svojedobno snimao i na ruskom jeziku. Početkom 80-ih za rusko tržište snimio je tri pjesme koje je objavila tamošnja diskografska kuća Melodija.

Ekatarina, Večera za 5
Ekatarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Baš kad je Ekatarina završila svoj nastup, domaćica Blaženka stigla je s desertom.

"To smo razumjele da je desert", komentirala je jedna od gošći.

No, Ekatarina je za svoje protukandidatkinje imala još jedno iznenađenje.

"A jeste razumjele da je ovo bio Zdravko Čolić na ruskom?" upitala ih je.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Ostale kandidatkinje nisu skrivale iznenađenje kada su doznale čiju su pjesmu upravo slušale. Ekatarina je tako još jednom uspjela zabaviti društvo i unijeti vedru atmosferu u večeru.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 ekatarina
Večera za 5

Gošćama u 'Večeri za 5' nisu se svidjeli dekoracija i okus predjela: 'Osjetio se pecilni prašak'

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