Ekipa prošlotjedne 'Večere za 5' ponovno na okupu i to kod pobjednice Dunje! 'Kliknuli smo'

Podsjetimo, Dunja je prilikom kuhanja u 'Večeri za 5' otkrila kako su joj omiljena hrana zagorski štrukli. ''To mi je najfinije od svega, to znaju svi moji prijatelji '', rekla je tada te priznala kako ih ne zna napraviti. ''Nažalost, ne znam napraviti dobre štrukle - probala sam puno puta, no jednostavno mi ne idu'', tada je komentirala.

U međuvremenu ih nije naučila raditi pa je tako za goste napravila štrukle od gotovog tijesta. ''Nisam naučila - kada nisam do sada, vjerojatno ni ne budem tako da radim s gotovim tijestom iako onda to nije to'', komentirala je za RTL.hr

Ovotjedna ekipa je toliko dobro kliknula da će i u budućnosti biti ovakvih druženja.

