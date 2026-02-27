Elektrotehničar Marko zatvara zagrebački tjedan 'Večere za 5': 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'

icon-close

Posljednji dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5', za ekipu će u Dugom Selu kuhati Marko. Samohrani otac dvije djevojčice u show se prijavio na nagovor starije kćeri. Često s prijateljima organizira druženja na kojima je nerijetko upravo on domaćin pa je naviknuo kuhati za više ljudi pa se smatra dovoljno iskusnim za sudjelovanje u 'Večeri za 5'.

icon-expand Marko, Večera za 5 FOTO: RTL

Po struci elektrotehničar, Marko je pokrenuo vlastitu firmu koja se bavi elektroinstalacijama. Ja ovaj posao uistinu obožavam", ponosno kaže Marko i priznaje kako nema puno slobodno vremena jer osim što puno radi, trenutačno je u procesu renovacije kuće. U slobodno vrijeme rado kuha, a posebno drag hobi mu je pisanje poezije. Marko će pripremiti predjelo nazvano 'Obećana dijeta', glavno jelo 'Šarena rapsodija' te desert 'Veseli kolač'. Očekujem hrpu mesine", kaže Nataša, a Mahir se slaže s njom: Jedna velika plata mesa. Neću puno komplicirati, ali mislim da će i u desertu biti mesa."

