Večera za 5

Elektrotehničar Marko zatvara zagrebački tjedan 'Večere za 5': 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'

Marko kuha posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5'

27.02.2026 12:41

Posljednji dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5', za ekipu će u Dugom Selu kuhati Marko. Samohrani otac dvije djevojčice u show se prijavio na nagovor starije kćeri. Često s prijateljima organizira druženja na kojima je nerijetko upravo on domaćin pa je naviknuo kuhati za više ljudi pa se smatra dovoljno iskusnim za sudjelovanje u 'Večeri za 5'.

Marko, Večera za 5
Marko, Večera za 5 FOTO: RTL

Po struci elektrotehničar, Marko je pokrenuo vlastitu firmu koja se bavi elektroinstalacijama. Ja ovaj posao uistinu obožavam", ponosno kaže Marko i priznaje kako nema puno slobodno vremena jer osim što puno radi, trenutačno je u procesu renovacije kuće. U slobodno vrijeme rado kuha, a posebno drag hobi mu je pisanje poezije.

Marko će pripremiti predjelo nazvano 'Obećana dijeta', glavno jelo 'Šarena rapsodija' te desert 'Veseli kolač'. Očekujem hrpu mesine", kaže Nataša, a Mahir se slaže s njom: Jedna velika plata mesa. Neću puno komplicirati, ali mislim da će i u desertu biti mesa."

Marko, Večera za 5
Marko, Večera za 5 FOTO: RTL

Najveća konkurencija mi je Nataša. Žene su tu, žene moraju pobijediti", rekla je Lukrecia, a Nataša, kad je vidjela da će glavni sastojak glavnog jela biti teletina, spremno zaključila: Pa, ako će pripremati teletinu ispod peke, vidjet ćemo čija će biti bolja!"

Marka će gosti, kao i sve domaćine u novoj sezoni, gosti ocjenjivati jednom ocjenom za pripremljenu hranu, a drugom za atmosferu na večeri.

Tko će odnijeti pobjedu prvog tjedna nove sezone 'Večere za 5' - ne propustite na RTL-u danas od 17.50! Epizoda je dostupna 24 sata ranije na platformi Voyo.

Večera za 5

