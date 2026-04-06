Večera za 5

Emilija iz 'Večere za 5' nakon rastave braka preselila u manju sredinu: 'Dala sam otkaz sistemu i došla živjeti u skladu i suživotu s prirodom'

Emilija iz 'Večere za 5' u potpunosti je promijenila život

RTL.hr
06.04.2026 18:15

Nova sezona kulinarskog showa "Večera za 5" započela je u srcu Slavonije, a prva domaćica, Emilija iz Lipika, poslužila je gostima mnogo više od večere. Svojim jelima, pripremljenim od namirnica iz vlastitog vrta, ispričala je priču o radikalnoj životnoj promjeni, napuštanju gradske vreve i povratku iskonu i prirodi.

Preispitivanje života nakon 20 godina staža

Emilijina priča nije tipična. Rođena u Brčkom, s trideset godina života provedenih u Zagrebu, ostvarila je sve ono što društvo smatra uspjehom. "Udala se, ostvarila majčinstvo, u gradu Zagrebu sam zahvalna neizbježno na svemu što mi je dao. Završila sam školu, našla posao, pronašla supruga, rodila sina, razvela se od supruga", ispričala je Emilija.

Emilija, Večera za 5
Emilija, Večera za 5 FOTO: RTL

No, nakon razvoda i dva desetljeća radnog staža, došla je do točke preokreta. Postavila si je ključna pitanja: "Što sad dalje? Tko sam, što sam i kako dalje nakon petnaest godina braka?". Odgovor je bio hrabar i odlučan. "Donijela sam odluku da ja ne mogu više živjeti u gradu. Dala sam otkaz sistemu i došla živjeti u skladu i suživotu s prirodom, živjeti bolji, sretniji i veseliji, zdraviji život", objasnila je.

Neki bi to nazvali ludošću, ali za nju je to bila sloboda. Gradski asfalt zamijenila je zemljom pod prstima, a nekadašnji posao u ugostiteljstvu uzgojem ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja.

Terapija bosih nogu na djedovini

Svoj novi dom pronašla je u Lipiku, u obiteljskoj kući čiji korijeni sežu u 17. stoljeće. Nakon smrti bake, spriječila je prodaju imanja i odlučila nastaviti tradiciju. "Peta sam generacija koja je prošla kroz ovu nekretninu. Ja sam kao ženski rod, jedno u nizu od njih i to me neizmjerno veseli", ponosno ističe.

Emilijina kuća, Večera za 5
Emilijina kuća, Večera za 5 FOTO: RTL

U Slavoniji je pronašla mir, ali i način kako se nositi s teretom prošlosti. Terapija je, kaže, svakodnevna i jednostavna. "Svaki dan je učenje kako biti sama sa sobom, kako izbaciti ljutnju i bijes iz sebe tako što hodamo bosa", objašnjava Emilija svoju filozofiju uzemljenja. "Prebacujem majci zemlji sve ono negativno što je došlo do mene i što meni ne čini više nikako dobro."

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.40 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

