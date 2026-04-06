Večera za 5

Emilija otvara slavonski tjedan 'Večere za 5': 'Priželjkujem veselu ekipu ovaj tjedan'

Slavonski tjedan započet će u Lipiku, gdje će za ekipu kuhati 49-godišnja Emilija Lončarić. Nakon godina života u Zagrebu, ubrzani ritam glavnog grada zamijenila je mirnim životom na selu i smjestila se u Lipik, u staru bakinu kuću

06.04.2026 12:24

Godinama je radila u ugostiteljstvu, a kada je došlo do zasićenja poslom, gradom i stresom koji takav život nerijetko nosi, odlučila je dati otkaz i živjeti od plodova svoje zemlje. U svom vrtu ima dosta plodova, ali i divljih biljaka koje također rado koristi u svojoj kuhinji. Kaže kako joj ništa ne fali i kako u takvom životu zaista uživa. Kuhati voli oduvijek i smatra kako od najosnovnijih namirnica može napraviti čudo.

Emilija, Večera za 5
Emilija, Večera za 5 FOTO: RTL

Ovdje sam pronašla mir i ono što smatram da svaki čovjek treba proći u životu, a to je period samoće", kaže današnja domaćica i dodaje kako ju je boravak na selu promijenio: Da budem u kontaktu sa zemljom, da uzgajam svoju hranu, da uzgajam svoje lijekove, da budem neovisna i da promijenim svoju prehranu kako bih promijenila svoje fizičko i psihičko stanje."

Emilija, Večera za 5
Emilija, Večera za 5 FOTO: RTL

Svojim gostima pripremit će predjelo naziva 'Ploveći oblačići djetinjstva', glavno jelo 'Polo pasta' te desert 'Kraljica rogača'. Mislim da je ovaj put domaćica žena", kaže Dražen gledajući jelovnik.

"Priželjkujem veselu ekipu ovaj tjedan da se družimo i da nam bude prije svega zabavno", naglašava Emilija ususret današnjoj večeri i upoznavanju ostatka ekipe.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Profesionalac Jurica odnio pobjedu rapskog tjedna: 'Hvala lijepa svima i bilo mi je drago sudjelovati u 'Večeri za 5'

Rapski tjedan zatvara Zagrepčanin Mijo: 'Nadam se da ću ovom večerom pobijediti sam sebe'

Damir nije uspio impresionirati goste svojom večerom: 'On se predstavio kao majstor, očekivao sam puno više od onog što sam dobio na tanjuru'

Mijo iz 'Večere za 5' ima slomljen prst! Priprema deserta bila je pravi izazov

Damir poslužio 'brkati' desert i bacio sumnju: 'Jesi ovo ti radio ili ti je netko pomogao?'

Za prste polizati: Donosimo recept za pincu od omiljene Zdenke Jakuš iz 'Večere za 5'

Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?