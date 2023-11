Fatalne taške stajale Leonarda boljih ocjena: 'Desert je bio žilav i nejestiv'

Nevrijeme se uskoro nadvilo nad Leonardovu večeru, no ipak je u natkrivenom dijelu okućnice odlučio poslužiti predjelo - 'Šik papriku'. Punjena paprika i domaća slanina ekipi je izgledala zgodno. "Bilo je boja, domaćin se potrudio i predjelo je lijepo izgledalo", ocijenila je Ana. "Okus predjela... sir se previše zapekao, a donji dio je iscurio i bio vodenast. Možda da je malo slanije... Bilo je dobro", zaključila je potom. "Okus predjela mi je bio izvanredan, papriku volim, sir, to je meni sve štimalo, čista desetka", zaključio je Đuro, a složio se i Robert.

Uslijedio je desert - 'Jastučići'. "Nije bilo nabacano, ali nije mi lijepo izgledalo. Ako su to naše slavonske taške, ako je kombiniran mak s orasima, ja bih to na tanjuru drugačije složila. No, naš domaćin se potrudio, iako to meni nije lijepo izgledalo", kritična je bila Ana prema desertu. "Izgledao je jako lijepo, no tijesto je bilo malo žilavo, nisam ga mogao prelomiti pa sam svaki komad od valjušćića prelamao s vilicom napola i tako ga pojeo", dodao je Danijel. "Tvrdo je bilo, ne možeš ga jesti", zaključio je Đuro.