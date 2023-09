Fijo otkrio da je stručnjak za vučena tijesta: 'Primim ga u ruku i okrećem iza glave'

"To su sigurno žganci. To ja volim. To je staro, dugotrajno. Za desert je baš zanimljivo", rekla je Marijana.

"Ako je nikad nezaboravljeno, po zagorski je bućnica. Ja mislim da je to to, starinsko jelo, nezaboravljeno", komentirala je Ivanka i pogodila.

Fio je otkrio da je on stručnjak za vučena tijesta. "Ja to godinama radim. Više sam specijalist za bureke. Znači, kad tijesto napravim i počnem razvlačiti, moram ga razvlačiti prema kraju stola i kad dobijem jednu površinu, recimo metar na metar, primim ga u ruku i okrećem iza glave i radim ovo. Samo ako ima deblje paučine, to nije dobro. Obožavam te bureke i to, to je fino", ispričao je.