Filip doveo harmonikaša u 'Večeru za 5', a Mirjana ponovno ukrala show: 'Romantika je i bećaruša'

Filip Glavač (27) pobrinuo se da druga ovotjedna večera u 'Večeri za 5' započne uz glazbu pa je goste iznenadio harmonikašem. No čim je krenula pjesma, ponovno se istaknula Mirjana Štahan, koja je pjevala najglasnije i pokazala još jednu stranu svoje osebujne osobnosti.

Prije nego što su sjeli za stol, Filip je gostima pripremio glazbeno iznenađenje i doveo harmonikaša, a atmosfera je vrlo brzo postala vesela.