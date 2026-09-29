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Večera za 5

Filip doveo harmonikaša u 'Večeru za 5', a Mirjana ponovno ukrala show: 'Romantika je i bećaruša'

Druga ovotjedna večera 'Večere' za 5 kod Filipa počela je u veselom tonu uz harmonikaša, a Mirjana je ponovno bila među najzapaženijima. Najglasnije je zapjevala, dobila pohvalu za svoj glas i kroz smijeh poručila da nije samo romantična nego i prava bećaruša

RTL.hr
29.09.2026 18:30

Filip Glavač (27) pobrinuo se da druga ovotjedna večera u 'Večeri za 5' započne uz glazbu pa je goste iznenadio harmonikašem. No čim je krenula pjesma, ponovno se istaknula Mirjana Štahan, koja je pjevala najglasnije i pokazala još jednu stranu svoje osebujne osobnosti.

Prije nego što su sjeli za stol, Filip je gostima pripremio glazbeno iznenađenje i doveo harmonikaša, a atmosfera je vrlo brzo postala vesela.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Najviše se opustila Mirjana, koja je bez zadrške zapjevala i ponovno privukla pažnju cijelog društva.

Njezin nastup nije prošao nezapaženo ni kod Ljubice. "Mirjana ima jako lijepi glas, jako lijepo pjeva", pohvalila ju je.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Mirjana je pritom još jednom podsjetila na nadimak po kojem je u svom kraju, kako je ranije otkrila, poznatija nego po vlastitom imenu – Romantika.

"Romantika je i bećaruša", poručila je uz osmijeh.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 mirjana
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