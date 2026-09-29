Filip doveo harmonikaša u 'Večeru za 5', a Mirjana ponovno ukrala show: 'Romantika je i bećaruša'

Filip Glavač (27) pobrinuo se da druga ovotjedna večera u 'Večeri za 5' započne uz glazbu pa je goste iznenadio harmonikašem. No čim je krenula pjesma, ponovno se istaknula Mirjana Štahan, koja je pjevala najglasnije i pokazala još jednu stranu svoje osebujne osobnosti.
Prije nego što su sjeli za stol, Filip je gostima pripremio glazbeno iznenađenje i doveo harmonikaša, a atmosfera je vrlo brzo postala vesela.
Najviše se opustila Mirjana, koja je bez zadrške zapjevala i ponovno privukla pažnju cijelog društva.
Njezin nastup nije prošao nezapaženo ni kod Ljubice. "Mirjana ima jako lijepi glas, jako lijepo pjeva", pohvalila ju je.
Mirjana je pritom još jednom podsjetila na nadimak po kojem je u svom kraju, kako je ranije otkrila, poznatija nego po vlastitom imenu – Romantika.
"Romantika je i bećaruša", poručila je uz osmijeh.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.