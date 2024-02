Filip i na Gabrijelovoj večeri nastavio sa spačkama: 'Svemu sam se nadao, ali da će to biti za stolom...'

Pretposljednji ovotjedni kandidat 'Večere za 5' je frizer i poduzetnik Gabrijel Katalenić, a za predjelo je poslužio domaća jaja, no priznao je kako ih nije on skupljao. ''Nisam toliko hrabar da odem kod kokoši skupljati jaja. Imam mali strah od kokoši još kada sam bio mladi'', objasnio je domaćin svojim gostima. ''Zanimljiva priča, išao sam s mamom kupiti jaja i pijetao me napao'', pojasnio je Gabrijel.

''Pa pijetao nije kokoš'', komentirale su gošće, a onda je Filip izvukao kanticu s pernatom životinjom koje se Gabrijel boji. ''Mislim da ga je moja spačka malo uzdrmala'', rekao je Filip.

''Nisam ni shvatio kada je uspio pripremiti tu spačku, niti kako je to uspio izvesti'', priznao je Gabrijel. ''Lijep je, ali hvala'', rekao je Filipu.

Štefica je pijetla odmah podragala i rekla da je to njen iz Đurđevca. ''Samo si ga nosite'', našalio se domaćin. ''Vraćaj ga u harem'', rekla mu je Irena te ga je Filip odnio. ''Svemu sam se nadao, ali da će to biti za stolom...'', priznao je Gabrijel. ''Uplašio sam se na njegovu spačku, s obzirom na to da imam baš veliki strah od pernatih životinja'', dodao je.