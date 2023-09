Fio progovorio o glazbenom putu i zahvalio supruzi: 'Odsvirao sam u životu 1500 svadbi'

Trećeg dana 'Večere za 5' kuha poznati voditelj i glazbenik Ivan Fiolić Fio koji je prijavio svoje prijateljice u RTL-ovu emisiju. Fio dolazi iz Hrašća Turopoljskog i ističe da se opušta stvaranjem glazbe te ima malo slobodnog vremena.

"Glazba je moja ljubav, glazba je moj život i kako ja znam reći, i bilo kome iz obitelji pa i svojoj ženi: 'Upoznala si me na pozornici. I hvala ti što si me pratila sve te godine'. Nije se lako odricati jer sam ja u životu odsvirao 1500 svadbi. To je 1500 vikenda biti negdje, a netko treba voditi i brigu o gruntu i domu. Uz sva ta moja zanimanja i hobije ja sam certificirani biskup, kardinal vinski, dakle Ivan Fiolić Fio Martin turopoljsko – zagrebački", ispričao je voditelj.