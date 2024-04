Florijan je pazio na svaki detalj pa ekipu ostavio bez teksta: 'Sve je bilo izvrsno'

Upravni pravnik Florijan Žižić (42) iz Skradina ugostio je šibensku ekipu trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobio je 39 bodova. Dojmovi na Florijanovu večeru bili su izvanredni. "Sve je bilo izvrsno", zaključio je Goran večeru, a ni ostali komentari nisu zaostajali.

Pripravu večere Florijan je započeo desertom naziva 'Šumska čokolada'. Naime, čokolade, borovnice i maline bile su za desert. "To je čokolada koju radi u šumi", otkrio je Goran. "Veselim se desertu, čini mi se zanimljivo", dodala je Ivana. Uslijedila je priprava glavnog jela 'Babe Ane lug'. "Ovo je danas sve nešto, kako da se izrazim, ne znam", zbunio je naziv glavnog jela Ivanu. No, pogodila je da će u glavnom jelu jesti teletinu! Florijan je spravio peku s teletinom i povrćem. "Očekujem ukusnu večeru, peku, domaću večeru, jednostavnija jela", zaključio je o glavnom jelu Milorad. Za kraj, Florijan se okrenuo predjelu 'Umido na rupski'. "Riječ me na ništa ne asocira", otkrila je Ivana. Goran je objasnio da se radi o sporom, tihom kuhanju. Toplo predjelo domaćin je spravio od telećih jetrica i palente - jetrici na venecijanski način.