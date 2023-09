Francuska salata podijelila kandidate, a Jadranka odlučna: 'Stavlja se jabuka, narode"

Jadranka je za glavno jelo servirala pečenu svinjetinu, krumpir i francusku salatu o kojoj se povela rasprava. Naime, Ivana je pitala domaćicu što je sve stavila u francusku salatu.

"Netko stavlja celer, ali ja celer ne volim. Stavila sam unutra klasiku što ide: mrkvu, grašak, vrhnje. Nisam senf. Ja sam po svom ukusu. Malo sam mislila i na vas. Možda to netko ne voli. Majoneza, jaja. I jabuke još stavim na kockice. I malo posoliš i to je to", rekla je Jadranka.

"To je već francuska na vaš način. U francusku zapravo ne idu jabuke. Idu u rusku", komentirala je Sanja i Ivana se složila.