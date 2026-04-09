Franjo iz 'Večere za 5' o kritikama: 'Ne kritiziram, nego komentiram, a kultura stola treba biti školski predmet'

Umirovljeni ugostitelj Franjo, natjecatelj popularnog kulinarskog showa "Večera za 5", svojim je profesionalnim pristupom i oštrim zapažanjima izazvao pravu raspravu među ostalim kandidatima. Dok ga neki doživljavaju kao pretjerano kritičnog taktičara koji igra na pobjedu, drugi u njemu vide iskrenog čovjeka starog kova s jasnim principima. Franjo, sa 44 godine staža u ugostiteljstvu, ima jasan stav o svemu, a ponajviše o važnosti bontona za stolom, za koji smatra da bi ga trebalo uvesti i u škole.

Kritičar, taktičar ili perfekcionist?

Franjina izravnost nije prošla nezapaženo. Njegovi komentari na prethodnim večerama potaknuli su ostale natjecatelje na razmišljanje o njegovim motivima. "On je stalno kritičan, iako stalno sve pojede," primijetila je jedna kandidatkinja, dok je druga izrazila sumnju da se radi o strategiji. "Budući da je on dosta bio kritičan na svim večerama, zanima me što će nam on to toliko spremiti i hoćemo li mi njemu naći neku zamjerku. Čini mi se da je to možda neka taktika kojom se on koristi da bi došao do pobjede."

Neki smatraju kako svojim kritikama pokušava opravdati niske ocjene, dok drugi vjeruju da jednostavno igra na pobjedu. Ipak, dio kandidata stao je u njegovu obranu, tvrdeći da se ne radi o zlobi, već o principima. "Franjo nije čangrizav, samo ima dobar ukus i iskren je, pa uvijek kaže ono što mu nedostaje," objasnio je jedan od gostiju. S time se složila i natjecateljica koja ga je opisala kao "jednostavnog čovjeka" kojeg upravo zbog te iskrenosti simpatizira. "Franjo uopće ne traži savršenstvo. Zato mi je toliko drag."

Franjina obrana: 'To nije kritika, to je komentar'

Suočen s komentarima o svojoj zahtjevnosti, Franjo mirno objašnjava vlastitu filozofiju. "Čuo sam da su rekli da sam zahtjevan. Ne smeta me to nimalo. Ja ne kritiziram, nego komentiram. To je potpuno drugačije," ističe iskusni ugostitelj. "E sad, je li netko taj komentar shvatio kao neku silnu kritiku, to je nešto drugo. Očigledno se nismo razumjeli." Svoju posvećenost detaljima objašnjava jednostavno - red i estetika su važni u svim aspektima života, ne samo u vrhunskim restoranima. "Ne bih rekao da sam ljubomoran, nego da je nekima od njih svejedno je li vilica s lijeve ili desne strane, je li naopako okrenuta ili daleko od ruba stola. A mislim da je sve ljepše kad je posloženo," kaže Franjo te povlači paralelu sa svakodnevnim životom: "Po tom bi i naši ormari u kući mogli biti nabacani. Kako skinem, tako bacim unutra. Baš me briga."

Kultura stola kao obavezni školski predmet