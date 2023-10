Gabrijela odmah bacila oko na Markov zamjenski desert: 'Volim isprobavati kobasice'

Kandidat Marko je kuhao prvog dana ovotjedne 'Večere za 5' te je odmah najavio kandidatima kako ne jede mliječne proizvode. Kandidati su o tome vodili brigu svake večeri, no Dragutin je zaboravio. Brzo se ispravio te mu donio zamjenski desert. ''Svi smo napravili iznimku za Marka, Dragec se smotao u tome svemu. No, na kraju je i on donio posebno jelo za njega. Sve je bilo super i odlično, a ekipa kako treba'', komentirao je Štef.