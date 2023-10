Gabrijelin hobi je izrada umjetničkih radova: 'Imala sam izložbu u pet hrvatskih gradova'

Gabrijelini hobiji su čitanje, pisanje i crtanje. ''Crtam svašta, a najčešće lavove. Ne znam zašto'', rekla je Gabrijela kandidatima. ''Nije to što crta lavove bezveze, očito je to došlo iznutra – jer ona je lavica'', komentirao je Darijo. ''Upravo to. To je zbog samoće'', potvrdio je Štef. ''Borba za opstanak'', dodao je Darijo.