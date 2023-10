Gabrijelu je naučio kuhati tata: 'Mama me ostavila kada sam imala dvije godine'

Gabrijelu je mijesiti tijesto naučio otac. ''Na moje kulinarsko znanje, iz obitelji, nije nitko utjecao osim tate'', rekla je Gabrijela. Na Markove kulinarske vještine je također utjecao tata. ''Omogućio mi je da odem studirati u Opatiju, a tamo je krenulo moje kuharstvo'', komentirao je Marko. Dragutinov otac nije kuhao, bio je krojač. ''On je od jutra do sutra radio'', rekao je Dragutin.

Gabrijela je progovorila o teškom razdoblju svoga života: odrastanju bez majke. ''Mame me ostavila kada sam imala dvije godine, tako da me nije imala priliku naučiti kuhati. Nisam imala tu priliku za odrastanje s mamom, ali nisam niti znala kako je to, tako da mi je bilo okej'', rekla je Gabrijela. ''Sad kad sam odrasla, majka mi uopće ne nedostaje – ako je nije bilo tu kroz djetinjstvo, ne treba ni sada'', zaključila je.