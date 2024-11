'Gdje će tu sad med? Svinjetina, med?': Karlo zbunio Zvonka uobičajenim sastojkom

Poduzetnik Karlo Milinković ekipu će ugostiti drugog dana turopoljskog tjedna 'Večere za 5'. Diplomirani je ekonomist i bavi se marketingom te uslugama promocije, a ima i svoj ugostiteljski objekt. U emisiju se prijavio zbog novog iskustva i druženja. Dom dijeli sa svojom djevojkom, a njoj najčešće spravlja losos, rebarca i burgere - što mu je omiljena hrana.

"Prije dvije godine sam otvorio svoju firmu i kafić. Obožavam rad s ljudima, no nekad mi toga bude dosta. Ipak, volim to što radim. To je lokalni kafić, svi smo tu susjedi. Znalo je biti situacija koje ne bih nikome poželio, no to je takav posao, toga u ugostiteljstvu mora biti", otkrio je Karlo. "Bavim se i glazbom proteklih pet godina, 2019. sam izbacio prvu pjesmu, sad tražim kratke projekte. Ljubav prema glazbi se dogodila u prvom srednje", ispričao je Karlo.