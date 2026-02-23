Glazbenik Mahir kuhat će prvi i probiti led u novoj sezoni omiljene 'Večere za 5': 'Došao sam pobijediti!'

icon-close

Pet domaćina otvorit će vrata svojih domova u 'Večeri za 5', pokazati što znaju u kuhinji, ali i koliko znaju začiniti atmosferu, koja je u novoj sezoni jednako važna kao i samo kuhanje. Prvi kuha glazbenik Mahir Kapetanović, koji ne skriva kako se nada pobjedi i kaže kako bi novac od nagrade uložio u snimanje spota svog benda Mahkey. Nova sezona, osim novih kandidata i zanimljivih recepata, donosi i novi način ocjenjivanja. Naime, natjecatelji ne ocjenjuju samo hranu koju je pripremio domaćin, već daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako maksimalan broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 60 bodova.

icon-expand Mahir priprema večeru FOTO: RTL

Najveća strast u životu mi je glazba, to sačinjava čitav moj život. Zapravo sam jako natjecateljski nastrojen, došao sam pobijediti," kaže 33-godišnji glazbenik i prvi ovosezonski domaćin, koji će svoju večeru pripremati u prijateljevom stanu, ali prije toga uputit će se u nabavku na tržnicu kako bi osigurao svježe namirnice. Pozitivnom i svestranom Mahiru u goste stižu Nataša, koja svakodnevno kuha od malih nogu te posebno voli azijsku hranu, Lukrecia koja je velika ljubiteljica slatkog, Petar koji, kako kaže, ne zna kuhati, ali se trudi te Marko, koji nerijetko kuha za ekipu kod sebe kod kuće.

icon-expand Jelovnik FOTO: RTL