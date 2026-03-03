Gledatelji nahvalili Rominu iz 'Večere za 5': 'Savršena večera, prekrasna osoba, zaslužila je deset'

icon-close

Započeo je novi tjedan popularnog kulinarskog showa "Večera za 5" , a ovoga puta kamere su se smjestile u srcu Hrvatskog zagorja. Led je probila Romina iz Petrovskog, vlasnica OPG-a i majka četvero djece, koja je za svoje goste pripremila večeru za pamćenje. Spojem tradicionalnih okusa, domaćih namirnica i zaraznog smijeha visoko je podigla ljestvicu za ostale kandidate, osvojivši impresivnih 75 bodova.

Od 'Bijele fantazije' do 'Veselog mlina'

Romina je goste odlučila osvojiti onim najboljim što njezino imanje nudi. Večeru je otvorila predjelom "Bijela fantazija", koje je sadržavalo domaće nareske, sir s njezinog OPG-a i svježe ispečenu bučnicu koja je izazvala opće oduševljenje. "Jako sam gladna i jedva čekam primiti se posla", priznala je Mirjana, koja je posebno pohvalila bučnicu.

icon-expand Romina, Večera za 5 FOTO: RTL

Za glavno jelo, pod nazivom "Veseli mlin", poslužen je zagorski klasik – purica s mlincima. Svi sastojci bili su domaći, što se osjetilo u svakom zalogaju. "Režem puricu, odvaja se od kosti, fenomenalno. Baš je dobro pripremila i odlično začinila cijelo jelo", oduševljeno je komentirao Mario, dok je Ana dodala: "To je pravo zagorsko i ja to obožavam". Večer je zaslađena "Slatkim grijehom", štrudlom od jabuka i sira, a domaćica je na stol iznijela i makovnjaču te orahnjaču.

Smijeh u štali i sporna osmica

Osim bogatog stola, večer je bila ispunjena smijehom i opuštenom atmosferom. "Nisam očekivala da će biti tako divna večer, par puta me zabolio trbuh od smijeha", zaključila je Ana. Posebno zabavan trenutak dogodio se kada je Romina odvela goste u štalu i dala im zadatak da prepoznaju njezine krave mezimice, što je dodatno zbližilo ekipu. Na kraju večeri uslijedilo je ocjenjivanje. Mario i Ana nagradili su Romin trud s čistim desetkama, dok je Mirjana dala devet bodova. Najnižu ocjenu, osmicu, dao je sveučilišni profesor Albert Marinculić. Njegova odluka izazvala je reakcije gledatelja na društvenim mrežama, koji su smatrali da je ocjena prestroga. "Kao da ocjenjuje djecu, a polizao je tanjur", samo je jedan od komentara.

icon-expand Romina, Večera za 5 FOTO: RTL