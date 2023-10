Gledatelji naveliko hvale Darija iako kandidati nisu bili zadovoljni: 'Najbolja večera, neka pobijedi'

Poduzetnik Darijo Markulin ugostio je protukandidate četvrtog dana zagorskog tjedna 'Večere za 5'. Za svoju modernu večeru dobio je 36 bodova i izazvao različite reakcije.

"Mislim da to ne spava u 'Večeru za 5'", poručio je Stjepan. "Desert je izgledao odlično", dodala je Gabrijela. "Mala atomska bomba, preslatko mi je bilo, no ipak sam jeo", rekla je Dragutin. "To je komercijala, to nije naše Zagorje", zaključio je večeru Stjepan. Darijo je od svojih protukandidata dobio mnogo kritika. Smatrali su kako je večera bila previše moderna, da nije predstavila njihov kraj... Gledatelji pak imaju drugačije mišljenje što su iskazali u komentarima na društvenim mrežama.