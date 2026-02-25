Gledatelji ne prestaju hvaliti Natašinu večeru u 'Večeri za 5': 'Bolje kandidatkinje od vas nisam vidio! Sve je bilo predivno!'

Nataša možda nije najbolje ocijenjena u 'Večeri za 5', ali zato ima ovacije od gledatelja

Drugog dana 'Večere za 5' Nataša je ugostila Lukreciju, Marka, Petra i Mahira. Za pripremljena jela osvojila je 33 boda, a za atmosferu 36 pa je s ukupno osvojenih 69 bodova zasjela na drugo mjesto ovotjedne ljestvice. Ispred nje je Mahir koji je kuhao u ponedjeljak. Iako bodovi nisu idealni, gledatelji hvale Natašin trud i rad. Itekako je dala sve od sebe, a to dokazuju i brojni pozitivni komentari na društvenim mrežama.

icon-expand Ekipa za stolom FOTO: RTL

"Sve pohvale za Natašu, od jela, ambijenta i atmosfere. Sve za deset plus, a ove ocjene su me iznenadile jer se stvarno potrudila". "Svaka čast domaćici, sve je friško odradila". "Zaista se potrudila, ali ocjene su me iznenadile". "Divna domaćica". "Sve je bilo predivno od domaćice". "Već dugo pratim Večeru za 5 i bolje kandidatkinje od vas nisam vidio".

