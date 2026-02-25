Gledatelji ne prestaju hvaliti Natašinu večeru u 'Večeri za 5': 'Bolje kandidatkinje od vas nisam vidio! Sve je bilo predivno!'

Drugog dana 'Večere za 5' Nataša je ugostila Lukreciju, Marka, Petra i Mahira. Za pripremljena jela osvojila je 33 boda, a za atmosferu 36 pa je s ukupno osvojenih 69 bodova zasjela na drugo mjesto ovotjedne ljestvice. Ispred nje je Mahir koji je kuhao u ponedjeljak.
Iako bodovi nisu idealni, gledatelji hvale Natašin trud i rad. Itekako je dala sve od sebe, a to dokazuju i brojni pozitivni komentari na društvenim mrežama.
"Sve pohvale za Natašu, od jela, ambijenta i atmosfere. Sve za deset plus, a ove ocjene su me iznenadile jer se stvarno potrudila". "Svaka čast domaćici, sve je friško odradila". "Zaista se potrudila, ali ocjene su me iznenadile". "Divna domaćica". "Sve je bilo predivno od domaćice". "Već dugo pratim Večeru za 5 i bolje kandidatkinje od vas nisam vidio".
Natašini gosti najviše su bili oduševljeni s desertom - Pavlovom tortom, odnosno košaricama koju je posvetila svojoj prijateljici.
Na kraju, Nataša je za hranu dobila sedam bodova od Lukrecije, osam od Mahira, devet od Petra te deset od Marka, a za atmosferu osam od Mahira, devet od Lukrecije i Petra te deset od Marka. Tako se, s osvojenih 69 bodova, Nataša se smjestila točno bod ispod Mahira koji je za svoju jučerašnju večeru osvojio 70 bodova.
