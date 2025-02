Gledatelji od ponedjeljka mogu uživati u novim epizodama omiljenog showa, a idući tjedan 'Večera za 5' ide i preko granice!

Vjeran Ortynski ugostit će ekipu u srijedu u Kuželju. Vjeran je suvlasnik IT firme i, iako inženjer prometa po struci, radi u IT industriji. Na prijavu su ga potaknuli bližnji, a veseli se i novom iskustvu. Veliki je zaljubljenik u aktivnosti u prirodi, od planinarenja i gljivarenja pa sve do brdskog biciklizma i raftinga. Preferira mediteransku kuhinju, a omiljena su mu riblja jela. Svoje kulinarske sposobnosti smatra izvrsnima, ali priznaje kako nije pretjerano vješt u pripremi slastica.