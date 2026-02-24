Gledatelji oduševljeni novom sezonom 'Večere za 5': 'Bravo, odlično sve izgleda!'

Jedan od najdugovječnijih i najomiljenijih kulinarskih showova u Hrvatskoj, "Večera za 5", vratio se na male ekrane u svom modernijem, svježijem i napetijem izdanju. Kultni format koji se na RTL-u prikazuje od 2007. godine započeo je novu sezonu koja donosi ključnu promjenu u pravilima, a koja će, po svemu sudeći, u potpunosti promijeniti dinamiku natjecanja i strategije kandidata u borbi za glavnu nagradu od 1.000 eura.

Najveća novost koja je dočekala gledatelje i natjecatelje jest uvođenje potpuno nove kategorije ocjenjivanja. Uz kulinarske vještine, gosti će odsad morati ocijeniti i atmosferu koju je domaćin stvorio. To znači da besprijekorno pripremljena večera više nije jedini jamac pobjede. Uspjeh će sada ovisiti i o tome koliko je domaćin bio zabavan, opušten i kreativan u stvaranju ugodnog ambijenta za svoje goste.