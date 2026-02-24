Gledatelji oduševljeni novom sezonom 'Večere za 5': 'Bravo, odlično sve izgleda!'

Jedan od najdugovječnijih i najomiljenijih kulinarskih showova u Hrvatskoj, "Večera za 5", vratio se na male ekrane u svom modernijem, svježijem i napetijem izdanju. Kultni format koji se na RTL-u prikazuje od 2007. godine započeo je novu sezonu koja donosi ključnu promjenu u pravilima, a koja će, po svemu sudeći, u potpunosti promijeniti dinamiku natjecanja i strategije kandidata u borbi za glavnu nagradu od 1.000 eura.
Najveća novost koja je dočekala gledatelje i natjecatelje jest uvođenje potpuno nove kategorije ocjenjivanja. Uz kulinarske vještine, gosti će odsad morati ocijeniti i atmosferu koju je domaćin stvorio. To znači da besprijekorno pripremljena večera više nije jedini jamac pobjede. Uspjeh će sada ovisiti i o tome koliko je domaćin bio zabavan, opušten i kreativan u stvaranju ugodnog ambijenta za svoje goste.
Ova promjena značajno podiže uloge, jer maksimalan broj bodova koji se može osvojiti više nije 40, već se penje na čak 80. Time se otvara prostor za neočekivane obrate, gdje kandidat s nešto skromnijim jelovnikom, ali izvanrednim domaćinskim vještinama, može pomrsiti račune kulinarskim virtuozima.
Prvu večeru otvorio je glazbenik Mahir, koji se itekako iskazao i kao domaćin i kao kuhar. Zagrebačku ekipu najviše je oduševio s desertom - spremio je tiramisu s pistacijama.
Gledatelji su također pohvalili njegov trud, ali i osvježeni format 'Večere za 5'. "Mahir je bio za deset". "Ekipa je baš simpa". "Dobro nam je došlo malo promjene". "Jedva smo dočekali novu sezonu". "Bravo, odlično sve izgleda". "Novi format Večere za 5. Puno bolji i pošteniji".
A kako će proći druga večera nove sezone - pogledajte na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.