Večera za 5

Goran će večeras pokušati impresionirati ekipu svojom večerom: 'Kad kažu da pobjeda nije bitna, lažu!'

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' došao je red da svoje kulinarske sposobnosti, ali i to kakav je domaćin, pokaže Goran

RTL
11.09.2025 11:42

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' došao je red da svoje kulinarske sposobnosti, ali i to kakav je domaćin, pokaže Goran, frizer osebujnog stila i specifičnog modnog izričaja. Ovaj simpatični 36-godišnjak ekipu će ugostiti u Bošnjacima.

Nakon što je završio frizersku školu preselio je u Zagreb, a zatim se vratio u Slavoniju gdje planira pokrenuti svoj biznis, a osim što se bavi friziranjem, bavi se i raznim dekoracijama i renovacijama pa je tako sam renovirao kuhinju, a sada mu je sljedeći projekt renovacija vikendice.

Voli kuhati, a posebno voli raditi slastice, a u slobodno vrijeme voli se i rolati i provoditi vrijeme sa svojim krznenim ljubimcima. Ne skriva da e zbog svog specifičnog izgleda nailazio na osude okoline, ali na to se ne obazire, a gledateljima poručuje: Budite svoji i ne osuđujte druge!"

Mislim da je svima bitna pobjeda. Kad kažu da nije, lažu. Meni je bitna i svima nam je bitna, ali ako ne pobjedom, bože moj, bitno da se družimo i zabavimo", iskreno kaže Goran, koji će soju večeru pripremiti sa sušenom kaduljom, muškatnim oraščićem, muškatnom tikvom, pekmezom od šljiva, lungićem, borovnicama i jagodama.

S obzirom na to da mi je dosta namirnica nepoznato ne znam, ali vjerujem da će Gogo to super pripremiti, vjerujemo u Gogu", komentirat će Sandra, a Nenad se složiti s njom. Zlatko će najaviti kako se najviše raduje lungiću koji je, kako kaže, najbolji komad svinjetine, a Željka dodati kako jagode obožava u svim varijantama.

Hoće li Goranova večera nadmašiti sinoćnju Zlatkovu - ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Zlatko osvojio maksimalni broj bodova za svoju večeru: 'Mislim da je danas atmosfera dosegla vrhunac!'

