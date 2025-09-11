Goran iz 'Večere za 5' otkrio zašto nosi duge umjetne nokte: 'Služe kao češalj...'

"Nokti u kuhinji? Nikako ne smetaju. Dapače, zvučat će čudno, ali kada se reže luk, mogu ga pridržati s noktima i još si čuvam prste da se ne porežem", rekao je Goran.

Četvrti dan ovotjedne ' Večere za 5 ' kuha je Goran, frizer osebujnog stila i specifičnog modnog izričaja. Ovaj simpatični 36-godišnjak ekipu je okupio u Bošnjacima. Itekako se potrudio, a tijekom kuhanja, otkrio je ponešto i o svojim - noktima.

Obožava svoje duge, umjetne nokte, a otkrio je i kako se na to odlučio.

"Na nokte sam se više odlučio zbog posla. Budu jako praktični, budu špičasti, služe kao češalj i to mi je super za frizuru. Bude efikasno i brzo. Kao što vidite. Volim sređene nokte, uvijek moraju biti uredni. Nokti kada su umjetni u više čišći nego kada su prirodni. Funkcionalno i praktično", zaključio je.

Tko će pobijediti, ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' u petak na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.