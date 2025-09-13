Goran za RTL.hr o pobjedi u 'Večeri za 5'! Otkrio što će učiniti s glavnom nagradom: 'Kontam...'

Pobjednik 'Večere za 5' Goran osvojio je glavnu nagradu, a za RTL.hr je otkrio kakvi su mu planovi nakon slavonskog tjedna.
Pobijedili ste u 'Večeri za 5'. Jeste li to očekivali?
Da ću pobijediti u 'Večeri za 5' nisam očekivao, kao što se i vidjelo po mojoj reakciji. Iskreno, očekivao sam da će Željka pobijediti.
Što ćete učiniti s glavnom nagradom?
Što se tiče glavne nagrade, spomenuo sam putovanje, što ću si ostvariti malo kasnije, pa sada kontam neki dobar aparat za kavu.
Je li se ispunilo obećanje o tamburašima i peki na vikendici?
Što se tiče tamburaša i peke na vikendici, nismo to još odradili jer smo svi bili na godišnjim odmorima. Svatko je imao nekih obaveza, ali to planiramo sada na jesen.
S čime ste bili najzadovoljniji u slavonskom tjednu?
U našem slavonskom tjednu prvenstveno sam najzadovoljniji s ekipom, a što se tiče hrane, moram pohvaliti Željkinu večeru. Ona pašteta od čvaraka i desert - to je bilo predobro.
Jeste li ostali u kontaktu s ekipom s večere?
U kontaktu smo svi u grupi i uvijek netko nešto piše, dijelimo neke trenutke i poslije večere.... A s nekima sam se i poslije i vidio.
Rekli ste kako ste živjeli u Slavoniji pa u Zagrebu pa ste se vratili doma. Ostajete li sada tu neko vrijeme?
Moj povratak u Slavoniju je plan trajni povratak, ali opet nikad ne reci nikad jer tko zna što nam život nosi.
Što vaši bližnji kažu na pobjedu?
Moj bližnji i prijatelji su oduševljeni, prvenstveno jer sam bio onakav kakav i jesam i van kamera, a za pobjedu kao nisu iznenađeni jer su bili sigurni u pobjedu.
Tko će odnijeti pobjedu u novom tjednu 'Večere za 5' - ne propustite doznati od ponedjeljka do petka na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.