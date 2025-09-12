Goranova večera oduševila gledatelje 'Večere za 5': 'Čista petica za domaćina, ostali smo bez teksta'

Pripreme je započeo desertom pod nazivom Balerina u bijelom", inspiriranim poznatom Pavlovom tortom, koja nosi ime po balerini Ani Pavlovoj. Košarice od bjelanjaka ispekao je unaprijed kako bi stigle odležati, a zatim ih napunio kremom od žumanjaka, mlijeka i šlaga te ukrasio bobičastim voćem.

Četvrtog dana ovotjedne Večere za 5 u Bošnjacima kuhao je simpatični frizer Goran. Za svoju je večeru oduševio goste – Željku, Sandru, Zlatka i Nenada – i osvojio maksimalnih 40 bodova, čime se izjednačio sa Zlatkom na vrhu ljestvice.

Za glavno jelo, nazvano Labuđe jezero", poslužio je prženi lungić s umakom od vina, temeljca i pekmeza od šljiva, uz domaće njoke. Iako je priznao da inače kupuje gotove, ovaj put se potrudio sam ih napraviti. Zlatko je pogodio da će kombinirati meso s pekmezom od šljiva te u šali poručio kako će dati jedinicu ako se pojavi neka druga kombinacija.

Na kraju je stiglo i predjelo – domaći ravioli punjeni sirom i prženom slaninom, posluženi s kremom od tikve, peršina i muškatnog oraščića. Goran ga je nazvao Copellia".

"Čista petica za domaćina", "bravo za Gogu", "Gorane, svaka pohvala", "Goran je spremio takvu večeru da smo ostali bez teksta", "super dečko i večera", pisali su.

