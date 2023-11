Gordan iza sebe ima dvije knjige, a završava i treću: 'Bilo je brojnih napada'

Maja smatra kako je teško napisati knjigu, a Nada se ne slaže s njom. ''Treba razmišljati da će netko poslije tu knjigu čitati – mora biti razumljivo svima, a ne samo osobi koja piše. Moraš koristiti ispravan rječnik i upotrebljavat prave riječi. Dosta teško'', pojasnila je Maja. ''Mislim da nije teško napisati knjigu, ali ja pored svih svojih aktivnosti trenutno ne mogu. No, doći će to vrijeme kada budem u mirovini'', rekla je Nada.

Kandidat Gordan Vukić ima napisane dvije knjige, a piše i treću knjigu 'Domovinski rat na Pakračkom području'. Tvrdi kako je pisanje knjige dugotrajan proces. ''Traje više od 10, 15 godina. Imao sam zdravstvenih i psihičkih problema, to jest prošao sam kroz rastavu. Išao sam i na operaciju očiju tako da mi se otegnulo. Također, netko želi podijeliti svjedočanstva za knjigu, no netko neće. Bilo je tu i napada – svašta nešto, ali eto pri kraju je'', ispričao je Gordan.

Gordan je pojasnio kakve je napade proživio zbog knjige. ''Bilo je napada zašto nešto nije ovako, kako sam mogao to napisati tako. Napadali su me i zašto ja to pišem kada nisam odavde. Također, napadali su da jesam li ja Hrvat – svašta nešto'', ispričao je.

''Mislim da svatko tko radi svoj posao kvalitetno i koji je predan svom poslu se neće obazirati na napade. Radit će i dalje svoj posao onako kako mu savjest nalaže'', objasnila je Nada.

