Domaćin 'Večere za 5' predaje povijest, a Marija je priznala: 'Ne zanima me što je bilo prije puno godina'

Tanja je rekla kako voli povijest, no da joj nikada nije išla:''Moj suprug je više u tom.'' Marija je pak priznala kako ne voli povijest. ''Ne volim povijest jer me ne zanima što je bilo prije puno godina'', objasnila je. Gordan je rekao kako on prvo nauči učenike kako učiti povijest. ''Povijest se ne uči na pamet. Uči se ponavljanjem i razgovorom'', komentirao je Gordan. Maja priznala kako je imala sreće jer je imala dobrog profesora povijesti: ''Inače znaju biti jako dosadni te zbog toga predmet loše predstave učeniku.''

