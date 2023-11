Gordan kritizirao domaćicu tijekom cijele večere pa joj dao skandaloznu ocjenu: 'Mislim da se osvećuje gospođi Nadi za dan prije'

Fizioterapeutkinja Nada Skalnik ugostila je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 32 boda! Tanja i Maja dale su Nadi deset bodova, rekavši da je sve bilo savršeno. Zbog predjela, Marija je dala devet bodova, no onda se Nadin uspješni niz završio - i to Gordanovom trojkom. "Jedino je desert koliko toliko zadovoljio moja očekivanja", objasnio je strogi gost!

A pripravu večere Nada je započela glavnim jelom - 'Rapsodijom okusa'. "Lijepo zvuči, bit će nešto prefino", zaključila je Tanja. "Ne očekujem ništa naročito", dodao je, pak, Gordan. Iza 'Rapsodije okusa' skrivalo se meso s povrćem, spravljeno u glinenoj posudi - kako se to radilo nekad. Uslijedio je desert 'Nadalina' - Nadina verzija jogurt torte. Radila je žele koji je izmislila, prhko tijesto punila je voćnim želeom - šumskim voćem i pudingom od vanilije, a potom ga prelila šlagom. Posula ga je listićima badema te borovnicama! Pripravu večere Nada je završila predjelom koje je nazvala '5 u 1'. Popečci od tikvica bili su Nadina sjajna uvertira u druženje s ekipom.

Nada je gošće dočekala uz prigodne aperitive - domaći cherry, orahovac, domaću rakiju i rakiju od bazge. "Nada je na dočeku imala malu tremu, ali je tu bio osmijeh pa je sve lijepo krenulo", komentirala je Tanja. "Bilo je puno izbora, probala sam bazgu, bila je jako ukusna", dodala je Marija.

Ekipi su ubrzo stigli popečci '5 u 1'. "Bilo je lijepo složeno, ali samo kao tikvica je blijedo", komentirao je Gordan izgled predjela. "Nije se osjećala opuštenost, mislim da je to zasluga domaćice", dodao je. Napeta atmosfera osjetila se na večeri kod Nade otpočetka. "Nisam se htio nametati, da ne bi Nada rekla da podbadam", objasnio je Gordan svoju šutnju na predjelu. "Okusi su mi se sviđali, tikvica sa špekom mi se svidjela, primjenjivat ću to i u svojoj kuhinji", komentirala je jelo Tanja, no Gordan je imao prigovore: "Okus tikvice bio je bljutav, falilo je soli, ali probao sam i drugi komad".