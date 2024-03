Gordana dobila visoka 34 boda, Boban i dalje najkritičniji: 'Desert mi se nije baš svidio'

Trgovkinja Gordana Dumančić ugostila je ovotjedne kandidate 'Večere za 5' u drugom danu slavonskog tjedna. Za svoju večeru dobila je 34 boda te time prešla u vodstvo. Svojom večerom osvojila je dvije desetke - od Miljenka i Senke, dok je Stevica Gordani dao osam bodova. Šest bodova udijelio je domaćici Boban, koji je ipak bio darežljivi negoli prvog dana. "Deset mi se nije baš svidio, ostalo je bilo ok", objasnio je najkritičniji ovotjedni kandidat.

Pripravu večere Gordana je započela desertom 'Zimska priča'. "Zimska priča bi mogla biti neke kakao šnite ukrašene nekim šlagom možda", zapisala se Senka. "Možda kakao s keksom", dodao je Miljenko. "Nadam se da će biti hladan desert", zaključio je Boban. Nakon deserta, Gordana se okrenula predjelu 'Proljetni san'. "Sastojci mi ne govore da bi to imalo neke veze", nije mogao procijeniti Stevica predjelo. No, radilo se o gustoj juhi, koju je posebno priželjkivala Senka. Za kraj, domaćica se prihvatila glavnog jela naziva 'Jesen stiže, dunjo moja'. "Svinjetina, tikva...", ocijenila je Senka. U glavnom jelu zvijezda je bila svinjetina, i to uz pire krumpir kao prilog.