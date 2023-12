Gordanine dogodovštine s putovanja: 'Skoro me pojeo lav, a poglavica me htio kupiti za dvije krave'

Gordana je priznala kako se na putovanjima našla u opasnim situacijama. ''Skoro me lav pojeo kada sam bila u Africi'', rekla je Gordana. ''Nisam baš slušala vodiča, previše, spustila sam se na tlo, a on je bio u grmu i htio je majmuna čopiti'', objasnila je Gordana. Također, izdvaja još jednu zanimljivu situaciju. ''Kad smo išli u selo plemena Maasai, poglavica me htio kupiti pa smo išli u pregovore. Htio je platiti za mene dvije krave, što je za njih jako puno. Kada sam mu rekla da imam dvoje djece, rekao je da nije bitno, da će on to riješiti'', ispričala je Gordana. ''Nismo s pregovorima baš uspjeli tako da sam ipak ostala tu gdje jesam. No, jako me fascinira taj njihov život, dodala je.

