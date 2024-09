Gordana kandidatima otkrila razlog prijave u 'Večeru za 5': 'Da iznosam svoje cipele...'

Vesela prodavačica i amaterska glumica Gordana Beović otvorila je novu sezonu 'Večere za 5', a za glavno jelo je pripremila crni rižoto od sipe naziva 'Crna munja', a kandidati su ga posebno nahvalili od dekoracije i samog izgleda do okusa. ''Moja jedina zamjerka je to što je rižoto trebao biti za toplo predjelo, jedina moja zamjerka što se tiče ove večere... Sve ostalo je bilo top'', komentirao je Vinko.

Domaćica Gordana je ostalim kandidatima na večeri priznala razlog prijave u show. ''Prijavila sam se jer sam shvatila da u kući imam jedno 200 pari cipela i da ja to moram malo iznosati'', rekla je. ''To mi je sada jedina prilika da se ja malo uredim i sredim. Prošetat ću te postole, malo pojesti, vidjeti svijeta. I mogu ti reći da sam pogodila. No, ove cipele koje sam obula večera mi definitivno nisu za večeru'', priznala je, a kandidatima se sviđa njezin smisao za humor.