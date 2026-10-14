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Večera za 5

Gošćama u 'Večeri za 5' nisu se svidjeli dekoracija i okus predjela: 'Osjetio se pecilni prašak'

Blaženka Mikec (44) iz Preloga odlučila je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenaditi predjelom zanimljivog naziva 'Šareni vrtuljak'. No, polpete od tikvica nisu naišle na oduševljenje svih protukandidata. Dok je Ekatarina imala zamjerku na dekoraciju, Ljubici se nije svidio okus predjela

RTL.hr
14.10.2026 19:00

Blaženka Mikec (44) iz Preloga ugostila je protukandidate u 'Večeri za 5' i za predjelo pripremila jelo zanimljivog naziva 'Šareni vrtuljak'. Iza maštovitog imena krile su se polpete od tikvica koje je domaćica ukrasila rajčicom i bosiljkom.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Iako se Blaženka potrudila oko izgleda svog predjela, dekoracija nije ostavila jednak dojam na sve goste. Dok su neki pohvalili način na koji je poslužila jelo, Ekat arina je imala zamjerku.

"Ja sam očekivala malo možda ljepšu dekoraciju", komentirala je Ekatarina.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

No, izgled nije bio jedino što je izazvalo kritike. Ni okus predjela nije oduševio sve za stolom.

"Predjelo mi je bilo malo žilavo, osjetila sam samo pecilni prašak i brašno", rekla je Ljubica. 

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Tako je 'Šareni vrtuljak', unatoč zanimljivom nazivu i trudu domaćice, izazvao podijeljene reakcije među gostima 'Večere za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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