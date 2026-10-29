Gosti oduševljeni podrumom u kojem ih je ugostio Lovro: 'Ako je kreativan kao tata, nešto dobro nas očekuje!'

Lovro Mužar (18) svoje je goste u 'Večeri za 5' dočekao u posebno uređenom podrumu za koji je zaslužan njegov otac. Starinski predmeti, kamin i brojne boce vina odmah su privukli pozornost kandidata, koji nisu skrivali oduševljenje prostorom

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Mladi kuhar Lovro Mužar odlučio je svoje goste u 'Večeri za 5' ugostiti u posebnom ambijentu. Umjesto klasične blagovaonice, za druženje i večeru odabrao je podrum koji je njegov otac godinama uređivao i pretvorio u prostor prepun zanimljivih detalja. Podrum je uređen u starinskom stilu, a posebnu atmosferu stvaraju kamin, brojni starinski predmeti i boce vina koje krase prostor. Lovro je otkrio kako je upravo njegov tata zaslužan za takav izgled podruma.

icon-expand icon-close icon-close Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

"Moj tata je skupljao sve ove boce kroz dug niz godina i evo što je napravio s njima", objasnio je Lovro. Gosti nisu skrivali oduševljenje uređenjem, a posebno ih se dojmila kreativnost Lovrina oca. "Podrum je prekrasno uređen, svaka čast tati. Ako je kreativan kao tata, onda nas sigurno nešto dobro očekuje", komentirala je Marija.

icon-expand Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL