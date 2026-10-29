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Večera za 5

Gosti oduševljeni podrumom u kojem ih je ugostio Lovro: 'Ako je kreativan kao tata, nešto dobro nas očekuje!'

Lovro Mužar (18) svoje je goste u 'Večeri za 5' dočekao u posebno uređenom podrumu za koji je zaslužan njegov otac. Starinski predmeti, kamin i brojne boce vina odmah su privukli pozornost kandidata, koji nisu skrivali oduševljenje prostorom

RTL.hr
29.10.2026 20:00

Mladi kuhar Lovro Mužar odlučio je svoje goste u 'Večeri za 5' ugostiti u posebnom ambijentu. Umjesto klasične blagovaonice, za druženje i večeru odabrao je podrum koji je njegov otac godinama uređivao i pretvorio u prostor prepun zanimljivih detalja.

Podrum je uređen u starinskom stilu, a posebnu atmosferu stvaraju kamin, brojni starinski predmeti i boce vina koje krase prostor. Lovro je otkrio kako je upravo njegov tata zaslužan za takav izgled podruma.

Lovro, Večera za 5
Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

"Moj tata je skupljao sve ove boce kroz dug niz godina i evo što je napravio s njima", objasnio je Lovro.

Gosti nisu skrivali oduševljenje uređenjem, a posebno ih se dojmila kreativnost Lovrina oca.

"Podrum je prekrasno uređen, svaka čast tati. Ako je kreativan kao tata, onda nas sigurno nešto dobro očekuje", komentirala je Marija.

Lovro, Večera za 5
Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako je njegov otac pokazao veliku kreativnost u uređenju prostora, Lovro je priznao kako nije siguran da je naslijedio isti umjetnički talent. "Taj smisao za umjetnost kakav on ima, ne bih rekao da imam", iskreno je komentirao mladi domaćin.

No, Ilonka je uvjerena da bi Lovro svoju kreativnost mogao pokazati na drukčiji način, i to upravo ondje gdje se najbolje snalazi. "Ja mislim da će on biti umjetnik u kuhinji", poručila je Ilonka.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 lovro
Večera za 5

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