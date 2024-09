Hobotnica, tuna, kapari... Gordana iz Supetra priprema pravu mediteransku gozbu: 'Vjerujem da će sve biti fino!'

"Rodom sam iz Sinja, a tu sam došla u srednju školu. Zadržao me suprug, četiri godine sam išla ovdje u srednju, potom se zaljubila, udala, tu sam stvorila svoju obitelj i prijatelje, i to je to", o sebi je otkrila Gordana. "Radim u prodavaonici, tu mi otiđe pola dana, a u drugoj polovici kuham, počistim, podružim se. Najvažnije mi je da odradim svoju smjenu, da mi je skuhano, a sve poslije kako dođe - tako uzmem. Nema planova", dodala je prodavačica.