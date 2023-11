Humanitarac Nikša osvojio 40 bodova zbog dirljive životne priče: 'Za sve što je napravio i što čini, moja ocjena je 10'

Ekipu je Nikša dočekao u prostorijama svoje udruge 'Snaga vjere', a ponudio im je prigodne aperitive. Damama je ponudio domaću višnjevaču i domaću orahovicu. Uz preporuke za višnjevaču, ekipa je nazdravila! "Doček je bio spektakularan, u stilu našeg dragog Nikše, očekivano", otkrila je Anka. "Višnjevaču sam uzela, malo višnjevače, ne mogu je ni po čemu istaknuti, bila je ok", komentirala je Mladena aperitiv.

Ekipa je nakon aperitiva sjela za predjelo. Hobotnica na salatu prvo je jelo koje je Nikša servirao damama. Prije predjela, ekipa se pomolila, a potom je uslijedilo komentiranje hobotnice. "Mekana je skroz", komentirala je Jelena. "Nedostajalo mi je soli, lakše je dodati, sve u svemu - bilo je dobro", dodala je. "Predjelo je bilo fenomenalno, prvi put sam to jela i svidjelo mi se", zaključila je Blaženka.

'Oprost' je stigao u obliku glavnog jela - razvikane pašticade. "Izgled glavnog jela je bio onako, ništa posebno", komentirala je Anka pašticadu. "Meso je bilo suho, umak je bio neloš, no nedostajalo je mariniranja u vinskom octu, da je to napravio, osjetilo bi se. No, i bez toga nije bilo loše", dodala je. "Pašticada je ostala malo tvrda, voljela bih da je mekša bila", ocijenila je, pak, Mladena.

Za kraj - Nikša je poslužio 'Ljubav i mir', čokoladnu tortu. Domaćinu je to drugi put u životu da radi tortu. "Izgled deserta je bio onako, prosječan", komentirala je izgled torte Anka. "Okus deserta mi se svidio, volim kolače i svidjelo mi se", dodala je Blaženka. Mladena je također pohvalila okus torte. Ekipi je za kraj Nikša udijelio poklone. "Jako mi se svidio poklon, rado ću pročitati što je sve sročio u svojoj knjizi", komentirala je Mladena.

Nikša je ekipi za iznenađenje pustio pjesmu i pozvao dame da zapjevaju. Večera je došla kraju u veselom tonu!

