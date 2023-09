Hvarom kruže priče o Zoranovom kuhanju, a Stjepan je komentirao jedno jelo: 'Onda to nitko neće jesti'

Zoran je glavno jelo nazvao Za ozbiljno, a Sabina je zaključila da će to biti "lignje na šporko". "Na šporko? Onda to nitko neće jesti. Mislim da lignje neće biti dobre jer su to lignje iz uzgoja", rekao je Stjepan.

Glavno jelo su lignje punjene rižotom. Zoran se osvrnuo i na Sabinu koja je ispitivala dosta detalja Barbaru o njezinoj večeri. "Teško ćemo Sabinu zadovoljiti. Glavno da ne idu gladni kući", rekao je.

"Cijelo jutro pjevam: 'Vapsuvarivari, vapsuvarivari. Sabina mi neće ovi dan pokvarit'', komentirala je Barbara.

Otkrila je drugim kandidatima i kako je čula da je puno ljudi na Hvaru probalo njegovu hranu, a Stjepan je rekao da čuo loše stvari, a isto je priznala Manuela. Ipak, istaknula je da vjeruje da će biti dobro.

