Ide li ljubav kroz želudac? Ljubavna priča Nadinih roditelja je to potvrdila

Nada je ispričala kako se njena mama nije bavila profesionalno kuhanjem u smislu da je išla u školu za to, ali kuhala je ljudima koji su radili u šumi. Među tim radnicima je bio i njen otac. ''Oni su se tako upoznali i zaljubili. To je sve išlo preko želudca. Dakle, izgleda da je moja mama dobro kuhala'', komentirala je domaćica Nada. ''Pa sam ja to naslijedila'', dodala je.