Idu li posao i ljubav zajedno? Snježana Š. je često poslovno putovala sa svojim suprugom

Prva ovotjedna kandidatkinja emisije ' Večere za 5 ' je Snježana Štefan Pavlović . Voli raditi sve s mužem. ''Jako je zabavno. Pogotovo ako samo vikendom radimo, oboje radimo sve poslove. Ako mene nema – on kuha, ako njega nema – ja sam na polju. Kod nas nema 'muško – ženskih' poslova'', komentirala je. ''Sa djevojkom, u budućnosti kada bih je imao, volio bih raditi. Ako bi isto voljela raditi slastice kao ja i biti u kuhinji – to bi bilo super'', komentirao je Marko.

Suprug Snježane Š. vozi kamione po Hrvatskoj. ''Prije je često išao van RH, a ja sam često išla s njim. Sve smo prošli – bili smo u Barceloni, Mađarskoj...'', rekla je. ''Sve sam prošla s njim, tako da sad mogu ići sama'', našalila se Snježana Š. ''Čovjek ne može previše vremena provoditi sa svojim partnerom, doma da, ali posao je posao'', rekla je Katarina.

No, Snježana Š. u tome ne vidi problem. ''Volim putovati kamionom, pogotovo kada idemo na more. Spavamo u kamionu. Danas smo u Zadru, sutra smo u Šibeniku ili Dubrovniku. Uvijek stanemo da se okupamo. U kamionu imamo dolje bračni krevet, a gore za vozača. Kada smo zajedno spavamo dolje, a kada je on sam ne znam u kojem krevetu spava'', rekla je veselo Snježana Š. ''Mislim da je posao i obitelj boje držati odvojeno'', komentirala je Snježana B.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!