Irena i Mirjana ne vjeruju da je domaćica sama pripremala večeru: 'Ona takvo nešto ne može napraviti'

Pjevačica Tina Fain je posljednja ovotjedna domaćica 'Večere za 5' , a za desert je pripremila palačinke sa šlagom i mascarponeom te šumskim voćem, no Irena i Mirjana nisu vjerovale da je desert ona sama pripremila.

''Desert mi izgleda moćno, to nije izgled Tininog deserta. Mislim da ona ne može pripremiti ovo. Netko tko je složio onakav desert mora biti profesionalac. Mislim da ona nije žena od profesionalne dekoracije tanjura'', rekla je Irena, a s njome se složila i Mirjana.

''Meni je desert bio odličan, pre fino je da bi bilo istinito da ga je ona spremala. Imam osjećaj da ona takvo što ne može napraviti'', rekla je Mirjana. ''Radiš u kuhinji, prema tome znaš da to nije njezino jelo'', rekla je Irena Mirjani. ''To je pre fino i prelijepo, no ona to nije napravila'', zaključila je Mirjana.

Irena je upravo zbog takvog mišljenja upitala domaćicu Tinu da joj objasni postupak pripreme palačinki. ''Idu ti tri jaja, šećer, vanilin šećer, rum, limun pa se to sve zamuti'', objašnjavala je Tina, no Irena ju je prekinula zbog limuna. ''Ovako cijeli, ne ribaš ga?'', provocirala je Irena domaćicu. ''Opiši mi temeljito'', rekla je Irena.