Irena je uvjerena da Tina neće sama kuhati večeru, no pjevačica je spremna boriti se za pobjedu!

Pjevačica Tina Fain ugostit će protukandidate u posljednjem danu ovotjedne 'Večere za 5'. Hoće li uspjeti uzeti pobjedu ili će na kraju slaviti prodavačica Irena? Doznat ćemo u posljednjoj ovotjednoj epizodi 'Večere za 5', no jasno je da bi o svemu mogao odlučiti najzahtjevniji ovotjedni gost - student Daniel!

Prije proglašenja pobjednika, Tina mora poslužiti svoju večeru. "Ja sam Tina Fain, dolazim iz Zadra i već 5 godina imam 29 godina! Majka sam dvoje djece i ovim putem im šaljem veliku pusu. Moj posao je pjevati na svadbama, to mi je glavni posao i od njega živim dugi niz godina. Imam bend u Karlovcu i nastupamo po cijeloj Hrvatskoj", otkrila je Tina o sebi. Uz glazbu, Tina se bavi i posuđivanjem glasa za reklame te razne najave. Usto, bavi se i ugradnjom trepavica. "Ugradnja trepavica me jako opušta, odmaram živce i meditiram dok to radim", zaključila je pjevačica o sebi.