Irena ocjenom šokirala! Gabrijelu dala svega 5 bodova: 'Smatram da pola toga nije napravio sam, ovo nije njegovih ruku djelo'

Uskoro je ekipu dočekao prigodnim aperitivima, a ekipa je Gabrijelu udijelila zanimljive poklone. "Osjetilo se malo treme, nije previše, pozitivna trema", ocijenio je Filip doček domaćina. "Bio je uljudan, gostoprimstvo na visokom nivou", zaključila je Štefica.

Pred goste je uskoro Gabrijel iznio 'Razigrani casino'. "Vizualno jako lijepo, izgledalo je prekrasno", komentirala je izgled predjela Irena. "Posumnjala sam da nije on to aranžirao", dodala je Silvana. Tijekom predjela je Filip Gabrijelu priredio spačku - budući da se domaćin boji pijetla - upravo su mu njega doveli za stol. "Sve je bilo fino", zaključila je Irena o predjelu. Pohvalili su domaćina i ostali, a onda je stigla 'Rapsodija okusa'.

Glavno jelo sadržavalo je krokete te meso u vrećicama. "Izgled je bio drugačiji od ostalih! Veliki je lažov, rekao je da ništa ne zna o kuhanju! Ima iskustva ili je to netko drugi pripremio", jasan je bio Filip. "Šokirale su me vrećice", dodala je Irena. "Okus glavnog jela je bilo ok, no meso je bilo pretvrdo i prežilavo", dodala je. "Meso prepečem, a danas se moglo lijepo pojest", zaključio je Filip o glavnom jelu.

Za kraj - ekipi je stigao desert. "Izgledao je kao iz ekskluzivnog hotela", jasna je Irena. "Ne leže mi takve dekoracije uz osobu od 20 godina", dodala je Silvana. "Gabrijel je pokazao znanje i iskustvo u kuhinji", zaključila je. "Smatram da više od pola toga nije radio sam", zaključila je Irena. Uskoro je Gabrijel svima udijelio i poklone, a za kraj su i prijatelji domaćina zasvirali za goste.

