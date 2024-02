Irena radi u dućanu i vodi OPG, a njezini sastojci protukandidate su oduševili: 'Imamo oko 60 ovaca, tri psa, deset mačaka'

Irena se u 'Večeru za 5' prijavila zbog svog supruga, koji je veliki obožavatelj kultnog kulinarskog showa. "Suprug radi, ja radim i tako živimo. Dosad sam promijenila dosta poslova, volim sve vidjeti i probati, jako sam znatiželjna, sve me zanima. Trenutno radim u trgovini mješovite robe, prije toga sam radila u tvornici čokolade, u pakiranju voća... Ovdje mi je zanimljivo i nije zanimljivo raditi. Ima različitih ljudi, kolege su mi dobri, šefice također, no ima ljudi koji me deprimiraju", objasnila je Irena.

Uz posao u trgovini, Irena sa suprugom vodi obiteljski OPG. "Imamo oko 60 ovaca, tri psa, deset mačaka. Na tom imanju radimo zajedno, ja imam pse i mačke, a suprug sve ostalo. Volim ovce dok su mlađe i na tanjuru, a ovako po polju nikako", kroz smijeh je otkrila Irena. "Uvijek se nešto radi, od izmišljotina do drvenarija, uređenja sobe, namještaja, sve što netko baca - donesite meni, ja ću to sve srediti i imat će dalje svoju svrhu, ništa se ne baca. Nisam obožavateljica kuhanja, no moram, i muž i ja volimo jesti! U 'Večeru za 5' sam se prijavila zbog supruga, on je obožavatelj emisije i redovno je gleda pa kad može gledati i tuđe žene na televiziji, može gledati i svoju", kroz smijeh je zaključila današnja domaćica.