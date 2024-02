Irena za RTL.hr o svađi na njezinoj večeri: 'Oni su svi glumci – isti kalup, drugo pakovanje'

Irena Lalin je u 'Večeri za 5' kuhala u srijedu, a upravo na njenoj večeri je izbila svađa i prepirka oko Tininog komentara. Pitali smo Irenu za komentar, odnosno je li to zamjerila kandidatkinjama.

''Svatko od ovotjednih kandidata igra neke uloge, osim Nikole i mene. Mi smo takvi kakvi jesmo, takvi smo bili u emisiji, a oni su svi glumci, kako bih ja rekla matematičari, svi su oni na isti kalup, samo drugo pakovanje'', komentirala je Irena. ''Što se mene tiče, mogla je reći i nije trebala reći... Iako je Tina komentirala, Mirjana je mogla to nulirati. No, njezin ego je bio povrijeđen pa je ona od toga napravila show kod mene. Vidjet ćemo dalje – hoće li napraviti kod Tine show. Ako već misliš da je Tina to namjerno napravila, onda napravi show na njezinoj večeri, a ne na mojoj'', dodala je Irena.

Objasnila je kako ne zna kako i zašto su to pokrenule na njenoj večeri jer je u tom trenutku bila u kuhinji.

''Nisam bila na početku njihove svađe, a kada sam vidjela da Tine nema i da Mirjana priča – sve sam shvatila. Rekla sam joj da prekine više jer je kod mene. Da ja dođem kod neke osobe u goste i ako se još to snima i ja je poštujem – neću raditi skandal, ali ona od toga trenutka kada je Tina našla dlaku, ona se pretvorila u drugu osobu. Prvi je dan bila opuštena i smijala se s nama, a nakon toga je postala skroz deseta osoba'', rekla je Irena te dodala kako ju je pokušala na svojoj večeri animirati jer je vidjela koliko je njeno lice drugačije.

"Onda kada pokušavam tako zabaviti goste, govore mi da stalno sve okrećem na seks. Ja tu riječ nisam upotrebljavala, to što netko razmišlja tako, seksualno, to je njegov problem. To su naše zezancije iz Pakoštana, mi se volimo šaliti i na svoj račun i na tuđi. Posebno kada smo u dobrom društvu i uz dobru hranu'', dodala je Irena.