Iris gasila požar u kuhinji, a Katarina pobijedila svog supruga i osvojila glavnu nagradu!

Od Katarinina deserta gosti su puno očekivali jer se domaćica donedavno i profesionalno bavila pripremom slastica. I nije razočarala! Za ovu priliku odlučila se za čokoladni kolač s malinom, vrlo atraktivnog izgleda

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Svestrani kandidati, neočekivana jela, red pjesme, red upoznavanja i puno dobre zabave - sve to obilježilo je novi tjedan 'Večere za 5' u Zagrebu, no pobjeda je mogla pripasti samo jednoj osobi! Tjedan je otvorila poduzetnica Maja Valetić koja je za svoju večeru osvojila vrlo dobrih 67 bodova, no već idućeg dana prestigao ju je Daniel Pavleković koji se bavi stiliziranjem hrane, osvojivši 74 boda. Posebnost ovog tjedna showa bila je ta što se u njemu natjecao bračni par, pa je tako u srijedu kuhala Danijelova supruga, marketing menadžerica Katarina Pavleković, koja je oduševila svojim receptima i zaradila visokih 76 bodova!

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Simpatična Katarina gostima je za predjelo poslužila svoju verziju grčke pite sa feta sirom i medom, za glavno jelo pripremila je pečene paprike punjene mljevenim junećim mesom, rižom, rajčicom, uz halloumi sir s dodatkom ružmarina i maslinova ulja. Od Katarinina deserta gosti su puno očekivali jer se domaćica donedavno i profesionalno bavila pripremom slastica. I nije razočarala! Za ovu priliku odlučila se za čokoladni kolač s malinom, vrlo atraktivnog izgleda - 'Slatki oblak'. Sve je bilo fantastično!" zaključili su gosti, Lijepa hrana, savršen ambijent i atmosfera!" Jučer je za svoje goste kuhao i najmlađi ovotjedni kandidat, ugostitelj Josip Seke, koji je osvojio 74 boda, baš kao i Danijel, no s trona nije uspio svrgnuti Katarinu, čiju je pobjedu mogla ugroziti još samo današnja domaćica.

icon-expand Iris, Večera za 5 FOTO: RTL

Vesela Iris Kopsa, majka šestero djece i pjevačica, kuhala je posljednja, a svoje je goste dočekala uz aperitiv na dvorištu, ali i s tajanstvenim mikrofonom na stolu. Iris je imala i malu nezgodu u kuhinji kad joj se u pećnici zapalio papir za pečenje, no sve je uspješno sanirala. Večeras ću zapaliti atmosferu!" prikladno je poručila nakon akcije gašenja. Za predjelo je poslužila 'Hrvatsku ružu', punjeno lisnato tijesto uz tajni sastojak – ulje od tartufa. Glavno jelo bio je 'Tajni svitak', piletina punjena sirom i pancetom uz dodatak povrća, a za desert je poslužen cheesecake. Iris je svojim veselim gostima i zapjevala, a pridružila joj se i kći Izabela. Ostali kandidati tijekom ocjenjivanja su priznali kako su zadovoljni posluženim specijalitetima, no zamjerili su Iris jednostavnost jela. Osvojila je ukupno 68 bodova.

icon-expand Katarina, Večera za 5 FOTO: RTL