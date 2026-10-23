Iris iz 'Večere za 5' ima pjesme sa stotinama tisuća pregleda: 'Napokon je došlo moje vrijeme'

Iako je njezina svakodnevica ispunjena obvezama oko šestero djece, Iris Kopsa iz 'Večere za 5' uvijek pronalazi vrijeme za svoju najveću strast – glazbu. Pjevanjem se bavi od 15. godine, a snimila je nekoliko pjesama koje su prikupile stotine tisuća pregleda

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Iris Kopsa, kandidatkinja 'Večere za 5', ponosna je majka šestero djece, no uz obiteljske obveze njeguje i svoju veliku ljubav prema glazbi. Pjevanjem se bavi od tinejdžerskih dana, a iza sebe već ima nekoliko objavljenih pjesama koje broje stotine tisuća pregleda. "Pjevanjem se bavim od 15. godine. Kao mala djevojčica uvijek sam uzimala mikrofon", otkrila je Iris, koja je ljubav prema glazbi počela razvijati još kao djevojčica pjevajući u zboru.

icon-expand icon-close icon-close Iris, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako je glazba oduvijek bila važan dio njezina života, prvi veliki korak u samostalnoj glazbenoj karijeri napravila je s 25 godina. "Prvi spot snimila sam s 25 godina", ispričala je i otkrila da je to bila pjesma 'Krao, krao'. Danas iza sebe ima nekoliko objavljenih pjesama, a posebno je sretna što napokon ima priliku posvetiti se onome što istinski voli. "Napokon je došlo vrijeme da ostvarim sebe i radim što volim", poručila je Iris. Pjevanje joj, kaže, donosi poseban osjećaj slobode i zadovoljstva. "Dok pjevam, osjećam se slobodno i ispunjeno i ništa mi ne može pokvariti dan", istaknula je.

icon-expand Iris Kopsa, Večera za 5 FOTO: RTL