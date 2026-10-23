Iris iz 'Večere za 5' ima pjesme sa stotinama tisuća pregleda: 'Napokon je došlo moje vrijeme'

Iris Kopsa, kandidatkinja 'Večere za 5', ponosna je majka šestero djece, no uz obiteljske obveze njeguje i svoju veliku ljubav prema glazbi. Pjevanjem se bavi od tinejdžerskih dana, a iza sebe već ima nekoliko objavljenih pjesama koje broje stotine tisuća pregleda.
"Pjevanjem se bavim od 15. godine. Kao mala djevojčica uvijek sam uzimala mikrofon", otkrila je Iris, koja je ljubav prema glazbi počela razvijati još kao djevojčica pjevajući u zboru.
Iako je glazba oduvijek bila važan dio njezina života, prvi veliki korak u samostalnoj glazbenoj karijeri napravila je s 25 godina. "Prvi spot snimila sam s 25 godina", ispričala je i otkrila da je to bila pjesma 'Krao, krao'.
Danas iza sebe ima nekoliko objavljenih pjesama, a posebno je sretna što napokon ima priliku posvetiti se onome što istinski voli. "Napokon je došlo vrijeme da ostvarim sebe i radim što volim", poručila je Iris.
Pjevanje joj, kaže, donosi poseban osjećaj slobode i zadovoljstva. "Dok pjevam, osjećam se slobodno i ispunjeno i ništa mi ne može pokvariti dan", istaknula je.
Uz glazbenu karijeru Iris je posvećena i svojoj velikoj obitelji. Majka je pet djevojčica i jednog dječaka, a priznaje da je oduvijek sanjala o domu punom djece. "Oduvijek sam željela imati veliku obitelj. Vesele me moja djeca, ona su pokretač svega", zaključila je Iris.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.